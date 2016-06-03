​Начальник Генштаба ВС Армении госпитализирован

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Начальника Генштаба ВС Армении, генерал-полковника Юрия Хачатурова прооперировали.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян. Но при этом он не стал говорить о том, что за операция была проведена.

По информации, Ю.Хачатурова прооперировали в Центральном клиническом военном госпитале Минобороны Армении.

Напомним, в ходе прошедшей 13 мая в Ереване акции протеста митингующие требовали отставки министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, министра обороны Армении Сейрана Оганяна, начальника Генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова, его заместителя Айказа Багманяна.