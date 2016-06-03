​Начальник Генштаба ВС Армении госпитализирован

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Начальника Генштаба ВС Армении, генерал-полковника Юрия Хачатурова прооперировали.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян. Но при этом он не стал говорить о том, что за операция была проведена.
По информации, Ю.Хачатурова прооперировали в Центральном клиническом военном госпитале Минобороны Армении.
Напомним, в ходе прошедшей 13 мая в Ереване акции протеста митингующие требовали отставки министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, министра обороны Армении Сейрана Оганяна, начальника Генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова, его заместителя Айказа Багманяна.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
Поделиться в Facebook