Начальник штаба армии США прибыл с официальным визитом в Грузию

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Начальник штаба армии США, генерал Марк Майли прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в аэропорту Тбилиси Майли встречали первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани, а также заместитель главы Генштаба ВС Грузии полковник Николоз Джанджгава. В Тбилисском аэропорту Майли также провел встречу с начальником военно-тренировочной базы ВС США в Хохенфельсе генералом Антонио Агуто.

Согласно информации, в рамках визита Майли посетит многонациональные военные учения стран и партнеров НАТО "Достойный партнер 2017" (Noble Partner 2017), которые проходят на аэродроме Вазиани в пригороде Тбилиси.

Американский генерал также проведет встречу с главой Генштаба ВС Грузии Владимиром Чачибая и другими представителями военного руководства страны.

По информации, в сентябре этого года Грузия и США официально планируют подписать программу готовности обороны.