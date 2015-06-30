Начальник полиции Армении призвал митингующих на площади Баграмяна разойтись по домам

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Начальник полиции Армении Владимир Гаспарян призвал участников акции протеста в Ереване против удорожания электричества разойтись по домам.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, утром В.Гаспарян вновь пришел к митингующим, чтобы в очередной раз убедить их разблокировать проспект Маршала Баграмяна, который уже восьмой день закрыт для движения автотранспорта.

Выступая перед митингующими он заявил, что у полиции есть силы и возможности для восстановления общественного порядка, однако "мы не желаем сломить юношу, молодого гражданина". По его мнению, юношам "следует выбрать логику, а не улицу".

Между тем к утру на площади осталось не более нескольких десятков протестующих.