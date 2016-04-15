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    ​Начальник Генштаба ВС России прибыл в Ереван

    Будут обсуждаться вопросы, касающиеся вызовов и угроз военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Ереван для участия в заседании Военного комитета при Совете министров обороны ОДКБ. Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в  Управлении пресс-службы и информации Минобороны России.

    "Сегодня начальник Генштаба ВС РФ примет участие в очередном заседании Военного комитета при Совете министров обороны ОДКБ, которое в соответствии с планом, утвержденным в 2015 году, пройдет в Ереване", —заявили  в минобороны РФ.

    Отмечается, что в ходе заседания будут обсуждаться вопросы, касающиеся вызовов и угроз военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ.

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