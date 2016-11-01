Начальник генштаба турецкой армии находится с визитом в России

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ С визитом в России находится начальник генштаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Хулуси Акар.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, он встретится с российским коллегой, генералом армии Валерием Герасимовым.

Отмечается, что в рамках визита ожидается обсуждение вопросов военного сотрудничества между двумя странами, а также ситуации в Сирии.

Напомним, что запланированный на 26 августа визит начальника генштаба Вооруженных сил России, генерала армии Валерия Герасимова был отложен. Он посетил Турцию 15 сентября.