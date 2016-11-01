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    Начальник генштаба турецкой армии находится с визитом в России

    Он встретился с российским коллегой

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ С визитом в России находится начальник генштаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Хулуси Акар.

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV, он встретится с российским коллегой, генералом армии Валерием Герасимовым.

    Отмечается, что в рамках визита ожидается обсуждение вопросов военного сотрудничества между двумя странами, а также ситуации в Сирии.

    Напомним, что запланированный на 26 августа визит начальника генштаба Вооруженных сил России, генерала армии Валерия Герасимова был отложен. Он посетил Турцию 15 сентября. 

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