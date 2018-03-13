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    Начальник Генштаба России: Мы ответим на атаки США

    Если в Сирии возникнет угроза жизни российских военных, мы ударим по боевым машинам США”© Sputnik/ Viktor Tolochko

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Если во время бомбардировки США территорий Сирии, включая Дамаск, возникнет угроза жизни российских военных, мы примем ответные меры".

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов.

    “В случае возникновения угрозы жизни российским военнослужащим во время атак мы ударим как по ракетам, так и по носителям, которые их будут применять”, - подчеркнул глава Генштаба.

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