Нацгвардия Украины: Ситуация в Киеве спокойная и под контролем

Ситуация в Киеве спокойная и контролируемая.

Ситуация в Киеве спокойная и контролируемая.

Как сообщает Report со ссылкой на страницу Национальной Гвардии Украины в сети Facebook, полиция вместе с военнослужащими Нацгвардии решительно несет службу по обеспечению общественной безопасности и порядка.

Также правоохранители проводят разъяснительную работу с людьми по вопросам мер личной безопасности и поведения в экстремальных ситуациях.

"Ситуация в столице полностью под контролем. Призываем киевлян не паниковать, внести свой вклад в правоохранительные органы при исполнении служебных обязанностей, ведь все, что мы делаем, необходимо для обеспечения безопасности в городе", - говорится в сообщении.

Городские власти Киева ввели комендантский час с 24 февраля. Он будет действовать с 22:00 до 07:00. Перемещение граждан определенных категорий будет возможно при наличии документов.