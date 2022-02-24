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Нацгвардия Украины: Ситуация в Киеве спокойная и под контролем

Нацгвардия Украины: Ситуация в Киеве спокойная и под контролем Ситуация в Киеве спокойная и контролируемая.
В регионе
24 февраля 2022 г. 21:28
Нацгвардия Украины: Ситуация в Киеве спокойная и под контролем

Ситуация в Киеве спокойная и контролируемая.

Как сообщает Report со ссылкой на страницу Национальной Гвардии Украины в сети Facebook, полиция вместе с военнослужащими Нацгвардии решительно несет службу по обеспечению общественной безопасности и порядка.

Также правоохранители проводят разъяснительную работу с людьми по вопросам мер личной безопасности и поведения в экстремальных ситуациях.

"Ситуация в столице полностью под контролем. Призываем киевлян не паниковать, внести свой вклад в правоохранительные органы при исполнении служебных обязанностей, ведь все, что мы делаем, необходимо для обеспечения безопасности в городе", - говорится в сообщении.

Городские власти Киева ввели комендантский час с 24 февраля. Он будет действовать с 22:00 до 07:00. Перемещение граждан определенных категорий будет возможно при наличии документов.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Milli Qvardiyası: Kiyevdə vəziyyət sakit və nəzarətdədir

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