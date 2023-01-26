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Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25% Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 27 января 2022 года. Регулятор держит ставку на этом уровне с июня.
В регионе
26 января 2023 г. 16:12
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 27 января 2022 года. Регулятор держит ставку на этом уровне с июня.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого Нацбанк влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки регулятор больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

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