О нас
Аудио новости

Нацбанк Украины приостановил работу валютного рынка, кроме продажи валюты

Нацбанк Украины приостановил работу валютного рынка, кроме продажи валюты Национальный банк Украины приостановил работу валютного рынка Украины кроме продажи валюты.
В регионе
24 февраля 2022 г. 12:28
Нацбанк Украины приостановил работу валютного рынка, кроме продажи валюты

Национальный банк Украины приостановил работу валютного рынка Украины кроме продажи валюты.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Центробанка Кирилл Шевченко.

"Приостанавливаем работу валютного рынка Украины, помимо операций продажи иностранной валюты. Курс иностранных валют зафиксирован на уровне официального курса на 24 февраля 2022 года", - сказал он в видеообращении в четверг.

Он также сказал, что ограничено снятие наличных со счета 100 тыс. грн в день, при этом безналичные операции не ограничиваются.

"Мы не ограничиваем никаких безналичных операций. Ограничиваем снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день, это без учета зарплаты и соцвыплат", – сказал он в ходе видеообращения в четверг.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке National Bank of Ukraine suspends foreign exchange market

Самое читаемое

Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
22 февраля 2022 г. 11:15
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
19 февраля 2022 г. 16:40
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
21 февраля 2022 г. 15:50
В Азербайджане завершился прием документов на конкурс по открытию нового радио
В Азербайджане завершился прием документов на конкурс по открытию нового радио
17 февраля 2022 г. 19:20
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
17 февраля 2022 г. 21:40
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
18 февраля 2022 г. 10:06
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
18 февраля 2022 г. 02:24
В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей
В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей
20 февраля 2022 г. 17:55
В Баку задержан мужчина, убивший мать и двоих малолетних детей
В Баку задержан мужчина, убивший мать и двоих малолетних детей
21 февраля 2022 г. 07:06
Азербайджан и Россия подписали Декларацию о союзническом взаимодействии
ФотоАзербайджан и Россия подписали Декларацию о союзническом взаимодействии
22 февраля 2022 г. 19:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi