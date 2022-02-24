Нацбанк Украины приостановил работу валютного рынка, кроме продажи валюты

Национальный банк Украины приостановил работу валютного рынка Украины кроме продажи валюты.

Национальный банк Украины приостановил работу валютного рынка Украины кроме продажи валюты.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Центробанка Кирилл Шевченко.

"Приостанавливаем работу валютного рынка Украины, помимо операций продажи иностранной валюты. Курс иностранных валют зафиксирован на уровне официального курса на 24 февраля 2022 года", - сказал он в видеообращении в четверг.

Он также сказал, что ограничено снятие наличных со счета 100 тыс. грн в день, при этом безналичные операции не ограничиваются.

"Мы не ограничиваем никаких безналичных операций. Ограничиваем снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день, это без учета зарплаты и соцвыплат", – сказал он в ходе видеообращения в четверг.