Нацбанк Украины: Инфляция в стране до конца года достигнет 31%

К концу 2022 года инфляция в Украине будет ускоряться и достигнет 31%, ее возврат к цели 5% предполагается в 2025 году.

К концу 2022 года инфляция в Украине будет ускоряться и достигнет 31%, ее возврат к цели 5% предполагается в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствует отчет Национального банка за июль.

По данным регулятора, война привела к нарушению цепочек поставок, сокращение предложения отдельных товаров, увеличение затрат бизнеса, физического разрушения производственных мощностей и инфраструктуры, а также временной оккупации отдельных территорий.

Сохранение высоких цен на энергоносители и рекордные уровни инфляции в странах-партнерах также значительно усилили ценовое давление в Украине.

В следующем году ожидается замедление инфляции благодаря улучшению инфляционных ожиданий, налаживанию логистики и постепенному росту урожаев. Дополнительный дезинфляционный влияние окажет снижение мировой инфляции и жесткая монетарная политика НБУ.

В то же время будет сдерживать замедление инфляции высокая стоимость энергоносителей и потребность в поэтапном приведении энергетических тарифов для населения к рыночным уровням. Учитывая последствия войны и значительный вклад от повышения административных цен, инфляция в 2023 году снизится до 20,7%, а в 2024 – до 9,4%. Ее возвращение к цели 5% предполагается в 2025 году.