Нацбанк Украины: Банки в случае введения режима ЧП будут работать в обычном режиме

Банковская система Украины в случае введения ЧП продолжит работать в обычном режиме.

Банковская система Украины в случае введения ЧП продолжит работать в обычном режиме.

Как передает Report, об этом сообщили в Нацбанке Украины (НБУ).

"Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме. У НБУ достаточно резервов для подкрепления банков наличными", - говорится в сообщении регулятора.

В среду утром курс покупки и продажи доллара США в украинских банках стремительно рос. Нацбанк ослабил официальный курс гривны по отношению к доллару на 51 копейку, установив его на 23 февраля на уровне 28,99 гривны.

Верховная рада вечером в среду на внеочередном заседании рассмотрит указ президента Украины Владимира Зеленского о введении ЧП в стране.