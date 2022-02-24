О нас
Аудио новости

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 13,5%

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 13,5% Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 13,5%.
В регионе
24 февраля 2022 г. 10:17
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 13,5%

Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 13,5%.

Как передает Report, об этом сообщил Zakon.kz.

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял внеочередное решение о повышении базовой ставки до 13,5% с процентным коридором +/-1 п.п. Решение вступает в силу 24 февраля 2022 года.

Ранее Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:30 средневзвешенный курс доллара составил 452,49 тенге, поднявшись сразу на 15,3 тенге.

Напомним, 24 января Нацбанк уже повышал базовую ставку с 9,75% до 10,25%. Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке должно было быть объявлено 9 марта 2022 года в 15:00 по времени Нур-Султана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
24 февраля 2022 г. 08:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
23 февраля 2022 г. 20:38
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
23 февраля 2022 г. 18:03
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
23 февраля 2022 г. 14:46
Глава организации Матери Сребреницы: Резня в Ходжалы является актом геноцида
Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида
23 февраля 2022 г. 14:10
Московская декларация - очередная поддержка территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана
Московская декларация - очередная поддержка территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана
23 февраля 2022 г. 12:37
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
23 февраля 2022 г. 00:18
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
22 февраля 2022 г. 22:27
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
22 февраля 2022 г. 16:37
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
22 февраля 2022 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi