Нацбанк Казахстана: Объемы покупки наличных долларов упали до минимума

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Объемы покупки наличных долларов в Казахстане за 10 месяцев 2016 года упали более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до минимума за всю историю наблюдений, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"За 10 месяцев 2016 года нетто-приобретение долларов США составило более чем в 10,5 раз меньше объемов января-октября 2015 года, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений - с 2001 года", - говорится в сообщении Национального банка республики.

По его информации, в октябре объем нетто-покупки наличных долларов населением в обменных пунктах составил 304 млн долларов США, сократившись на 6,6% по сравнению с сентябрем. По сравнению с октябрем прошлого года нетто-покупки долларов упали на 40,1%, а по сравнению с октябрем 2014 года – на 84%.

"Таким образом, тенденция снижения потребности населения в наличных долларах США продолжается", - констатирует Нацбанк.