Нацбанк Грузии разрешил не исполнять новые санкции США до решения суда

Санкции Минфина США не будут распространяться на граждан Грузии до вынесения решения национального суда.

Санкции Минфина США не будут распространяться на граждан Грузии до вынесения решения национального суда.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении Национального банка Грузии (НБГ).

"Режим санкций распространяется на гражданина Грузии в том случае, если судом Грузии вынесен обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу на основании примененных к нему санкций", - говорится в заявлении.

В НБГ заявили, что систематически контролируют соблюдение международных санкций, а также выполнение собственных правил и национального законодательства со стороны отдельных участников финансового сектора.

"Финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционным режимом", - сказано в заявлении регулятора.

16 сентября стало известно, что США ввели санкции против 64 граждан Грузии за нарушение прав человека и подрыв демократии.

В санкционный список Минфина США попали четыре человека - глава департамента по особым поручениям МВД Звиад Харазишвили, его заместитель, а также два представителя пророссийской группировки "Альт-инфо".