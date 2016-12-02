Нацбанк Грузии не может прогнозировать дальнейший курс валюты

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ На фоне плавающего обменного курса невозможно сделать прогноз относительно курса лари.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.

По его словам, резкое падение национальной валюты лари было вызвано ажиотажем на рынке.

До 2013 года курс лари составлял 1,66 лари за доллар, затем курс начал резко падать и упал более чем на 50%. После первой волны обесценивания курс лари достиг 1,85 и остановился. Процесс падения возобновился в конце 2015 года (достиг 2,48), при этом летом текущего года лари смог укрепиться до 2,14.