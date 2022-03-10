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Наблюдатели СНГ высоко оценили уровень организации президентских выборов в Туркменистане

Наблюдатели СНГ высоко оценили уровень организации президентских выборов в Туркменистане Миссии наблюдателей от СНГ высоко оценивает уровень организации президентских выборов в Туркменистане и отмечает, что электоральная кампания проходит в спокойной и деловой обстановке.
В регионе
10 марта 2022 г. 13:46
Наблюдатели СНГ высоко оценили уровень организации президентских выборов в Туркменистане

Миссии наблюдателей от СНГ высоко оценивает уровень организации президентских выборов в Туркменистане и отмечает, что электоральная кампания проходит в спокойной и деловой обстановке.

Как передает Report, об этом заявил глава миссии, первый зампредседателя Исполкома – исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов во время встречи с председателем Демпартии Туркменистана Ата Сердаровым.

А.Сердаров выступает доверенным лицом кандидата в президенты Сердара Бердымухамедова.

"Госорганы и ЦИК Туркменистана сделали все возможное для проведения свободных, демократичных и прозрачных выборов, а ход избирательной кампании широко освещают СМИ.

На основе проведенного мониторинга можно сделать вывод, что все претенденты на пост главы Туркменистана имеют равный доступ к СМИ, их агитационная работа освещается широко, а на избирательных участках представлена информация обо всех кандидатах в полном объеме", - подчеркнул глава миссии.

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