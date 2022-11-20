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Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений на выборах президента в Казахстане

Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений на выборах президента в Казахстане Миссия наблюдателей от СНГ пока не зарегистрировала каких-либо существенных нарушений на выборах президента Казахстана.
В регионе
20 ноября 2022 г. 12:53
Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений на выборах президента в Казахстане

Миссия наблюдателей от СНГ пока не зарегистрировала каких-либо существенных нарушений на выборах президента Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава миссии Сергей Лебедев.

"На одном участке мы видели, что человек перепутал адрес участка, пришел не туда. Каких-то других нарушений мы не зафиксировали. Ни я, ни те наблюдатели, с которыми я общался", - сказал он на избирательном участке в одной из школ Астаны.

По его словам, голосование проходит спокойно и активно, явка достаточно высокая.

На данный момент ни МВД, ни Генеральная прокуратура не сообщали о каких-либо нарушениях или инцидентах в ходе проведения голосования.

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