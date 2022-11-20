Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений на выборах президента в Казахстане

Миссия наблюдателей от СНГ пока не зарегистрировала каких-либо существенных нарушений на выборах президента Казахстана.
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"На одном участке мы видели, что человек перепутал адрес участка, пришел не туда. Каких-то других нарушений мы не зафиксировали. Ни я, ни те наблюдатели, с которыми я общался", - сказал он на избирательном участке в одной из школ Астаны.
По его словам, голосование проходит спокойно и активно, явка достаточно высокая.
На данный момент ни МВД, ни Генеральная прокуратура не сообщали о каких-либо нарушениях или инцидентах в ходе проведения голосования.