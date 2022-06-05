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Наблюдатели от МПА СНГ ожидают высокую явку на референдум в Казахстане

Наблюдатели от МПА СНГ ожидают высокую явку на референдум в Казахстане Миссия наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ ожидает достаточную высокую явку на референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию, который проходит в воскресенье в Казахстане.
В регионе
5 июня 2022 г. 11:38
Наблюдатели от МПА СНГ ожидают высокую явку на референдум в Казахстане

Миссия наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ ожидает достаточную высокую явку на референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию, который проходит в воскресенье в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге сказал координатор мониторинговой группы МПА СНГ Сабир Гаджиев.

"Наши наблюдения показывают, что явка будет достаточно высокой", - сказал С.Гаджиев.

По его словам, в референдуме активно участвует молодое поколение, к тому же поправки накануне прошли широкое обсуждение. "Как нам сообщили, перед тем как готовить предложения по поправкам в конституцию, с мест были собраны многотысячные обращения и предложения по совершенствованию структуры управления, изменений в конституцию. Естественно, не все они войдут в конституцию в виде поправок, потому что есть такие права и обязанности, которые отражаются в законодательных актах. После проведения референдума и принятия поправок будут подготовлены и приняты многочисленные новые законы, где будут отражены вытекающие из этих поправок другие вопросы жизни и развития Казахстана", - пояснил Гаджиев.

По данным Центральной комиссии референдума, явка к 12:00 (10:00, бакинское время) составила 43,7%.

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