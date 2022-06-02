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Наблюдатели от МПА СНГ будут вести мониторинг казахстанского референдума

Наблюдатели от МПА СНГ будут вести мониторинг казахстанского референдума Международные наблюдатели проведут мониторинг референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан по приглашению министерства иностранных дел страны.
В регионе
2 июня 2022 г. 11:55
Наблюдатели от МПА СНГ будут вести мониторинг казахстанского референдума

Международные наблюдатели проведут мониторинг референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан по приглашению министерства иностранных дел страны.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МПА СНГ, центральной комиссией референдума Республики Казахстан аккредитованы 57 членов группы наблюдателей от МПА СНГ. Среди них — депутаты и сенаторы Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Также в состав группы вошли сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).

5 июня международные наблюдатели от МПА СНГ будут проводить мониторинг на участках для голосования в Нур-Султане и регионах Республики Казахстан, а также на зарубежных избирательных участках в Азербайджане, Армении, Беларуси, Кыргызстане, России, Таджикистане, Болгарии, Канаде, Китае, Латвии, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Франции.

Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ назначен заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по аграрной политике Сабир Гаджиев.

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