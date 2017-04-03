Международные наблюдатели заявили о фактах подкупа и запугивании избирателей на выборах в Армении

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ "Парламентские выборы в Армении запятнаны достоверной информацией о подкупе голосов и давлении на государственных служащих и сотрудников частных компаний".

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня предварительном заявлении международных наблюдателей.

Отметим, в состав миссии наблюдателей вошли представители БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламента.

В заявлении отмечается, что хотя день выборов прошел в целом спокойно, однако "наблюдатели отмечали напряженность и запугивание избирателей на некоторых избирательных участках, которые посетили".

Также отмечается, что несмотря на то, что ЦИК Армении аккредитовала в общей сложности 28 021 гражданских наблюдателя, однако СМИ и гражданское общество отмечают, что в день выборов власти селективно ограничили число гражданских наблюдателей и представителей средств массовой информации на избирательных участках. "Международным НПО было отказано в приглашении наблюдать за выборами, что противоречит обязательствам ОБСЕ", - говорится в заявлении.