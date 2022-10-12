На золоторудной шахте в Кыргызстане от угарного газа погибли двое

Создана межведомственная комиссия по изучению причин отравления угарным газом на месторождении "Иштамберди".

Создана межведомственная комиссия по изучению причин отравления угарным газом на месторождении "Иштамберди".

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина Кыргызстана.

Напомним, из-за утечки газа на шахте в Чаткальском районе Джалал-Абадской области погибли два человека, еще четверо госпитализированы, шестерых отправили на амбулаторное лечение.

Замглавы кабмина Бакыт Торобаев поручил Госслужбе по экологической и технической безопасности при Минэкологии подготовить анализ причин отравления угарным газом на шахте компании Full Gold Mining.

"Для расследования причин инцидента создана межведомственная комиссия, которой предстоит тщательно разобраться в произошедшем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Кабмина добавили, что Full Gold Mining окажет необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.