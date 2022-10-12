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На золоторудной шахте в Кыргызстане от угарного газа погибли двое

На золоторудной шахте в Кыргызстане от угарного газа погибли двое Создана межведомственная комиссия по изучению причин отравления угарным газом на месторождении "Иштамберди".
В регионе
12 октября 2022 г. 16:25
На золоторудной шахте в Кыргызстане от угарного газа погибли двое

Создана межведомственная комиссия по изучению причин отравления угарным газом на месторождении "Иштамберди".

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина Кыргызстана.

Напомним, из-за утечки газа на шахте в Чаткальском районе Джалал-Абадской области погибли два человека, еще четверо госпитализированы, шестерых отправили на амбулаторное лечение.

Замглавы кабмина Бакыт Торобаев поручил Госслужбе по экологической и технической безопасности при Минэкологии подготовить анализ причин отравления угарным газом на шахте компании Full Gold Mining.

"Для расследования причин инцидента создана межведомственная комиссия, которой предстоит тщательно разобраться в произошедшем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Кабмина добавили, что Full Gold Mining окажет необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

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