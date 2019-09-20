На золотоносном месторождении в Армении начались акции протеста

С 20 сентября в Армении защитники Амулсара начали акции протеста.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в Джермуке и селе Гндеваз объявлены забастовки, в том числе в школах.

Напомним, что последним сроком для решения по вопросу эксплуатации Амулсарского золотоносного месторождения было объявлено 20 сентября как день экологической мобилизации.

В 13:30 экологи, эксперты, представители гражданского общества начнут акцию в Ереване.

Напомним также, что правительство пока не приняло окончательного решения, однако премьер-министр Никол Пашинян неоднократно заявлял, что для запрета на эксплуатацию рудника нет правовых оснований.

Экологи с этим утверждением не согласны, они приводят множество обоснований потенциальных угроз, в том числе регионального масштаба, а также доводы о том, что первоначальное разрешение компания «Лидиан» получила с нарушениями.