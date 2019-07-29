На ж/д станции на севере Армении горят цистерны с бензином

Цистерны с бензином горят недалеко от железнодорожной станции города Туманян в Лорийской области на севере Армении. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе МЧС страны.

"Сигнал о пожаре близ железнодорожной станции "Туманян" (в 155 километрах от Еревана – ред.) поступил 29 июля примерно в 04.00 ... Выяснилось, что горят две 50-тонные цистерны с топливом, есть угроза распространения огня на другие цистерны", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС Армении.На месте работают девять пожарных расчетов.