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На завтрашнем заседании правительства Турции обсудят нормализацию отношений с Арменией

На завтрашнем заседании правительства Турции обсудят нормализацию отношений с Арменией Завтра в Турции пройдет заседание Кабинета министров под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
В регионе
15 февраля 2022 г. 11:37
На завтрашнем заседании правительства Турции обсудят нормализацию отношений с Арменией

Завтра в Турции пройдет заседание Кабинета министров под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, на заседании будут обсуждаться ситуация с восстановлением дипломатических отношений с Арменией, напряженность между Россией и Украиной, борьба с терроризмом и другие вопросы.

Также будут обсуждены отношения с ОАЭ, предстоящий визит президента России Владимира Путина и президента Израиля Ицхака Герцога в Турцию.

Отметим, что предыдущее заседание Кабинета министров состоялось две недели назад.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Türkiyə hökumətinin iclası keçiriləcək, Ermənistanla münasibətlərin normallaşması müzakirə olunacaq

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