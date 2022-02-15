На завтрашнем заседании правительства Турции обсудят нормализацию отношений с Арменией

Завтра в Турции пройдет заседание Кабинета министров под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Завтра в Турции пройдет заседание Кабинета министров под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, на заседании будут обсуждаться ситуация с восстановлением дипломатических отношений с Арменией, напряженность между Россией и Украиной, борьба с терроризмом и другие вопросы.

Также будут обсуждены отношения с ОАЭ, предстоящий визит президента России Владимира Путина и президента Израиля Ицхака Герцога в Турцию.

Отметим, что предыдущее заседание Кабинета министров состоялось две недели назад.