На заводе по переработке пластика в Адане вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул на заводе по переработке пластика в турецкой провинции Адана, огонь перекинулся на соседнюю косметическую фабрику.

Пожар вспыхнул на заводе по переработке пластика в турецкой провинции Адана, огонь перекинулся на соседнюю косметическую фабрику.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NTV.

"В центральном районе Сейхан города Адана на заводе по переработке пластика возник пожар, который перекинулся на соседнюю косметическую фабрику. После получения уведомления на место происшествия были направлены службы скорой медицинской помощи, полиция и пожарные бригады столичного муниципалитета", - передал телеканал.