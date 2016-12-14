На заснеженной трассе в Турции столкнулись 36 автомобилей - ФОТО

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 41 человека пострадали в результате ДТП с участием 36 автомобилей на трассе между турецкими городами Адана и Аксарай, причиной которого стали снег и метель.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, ДТП произошло на 40-м километре трассы у города Акчакент. На место аварии, в которую попали 36 транспортных средств, в том числе грузовые фуры и автобусы, прибыли экстренные службы.

В результате инцидента движение открыто лишь по одной полосе трассы.

На опубликованных турецким ТВ видео с места ДТП видно, что метель до сих пор продолжается и затрудняет обзор. На месте аварии несколько легковых автомобилей зажаты между фурами, некоторые грузовики лежат в кювете.