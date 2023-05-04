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На заседании ПАЧЭС между членами делегаций Украины и России произошла перепалка

На заседании ПАЧЭС между членами делегаций Украины и России произошла перепалка На заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре между членами делегаций Украины и России произошла перепалка.
В регионе
4 мая 2023 г. 23:58
На заседании ПАЧЭС между членами делегаций Украины и России произошла перепалка

На заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре между членами делегаций Украины и России произошла перепалка.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство "Анадолу".

В ходе выступления депутата Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Ольги Тимофеевой, украинская делегация развернула за ее спиной флаг ультранационалистической организации "Правый сектор" и начала скандировать антироссийские лозунги.

Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп вмешался и призвал участников заседания к спокойствию.

"Здесь будет выступать человек, которому предоставлено слово. Я не позволю сорвать мероприятие. Если у кого-то есть такие намерения, то ему следует покинуть здание", - сказал М.Шентоп.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоTürkiyədə Ukrayna və Rusiya nümayəndə heyətləri arasında dava düşüb

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