На заседании КПЧ СНГ в октябре обсудят защиту от деструктива в интернете

Защита от деструктивного контента в интернете и миграционное законодательство обсудят участники третьего заседания комиссии по правам человека (КПЧ) СНГ, которое состоится в Москве в октябре.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Очередное, третье заседание КПЧ СНГ состоится 9 октября в Москве. Обсудим вопросы защиты от деструктивного контента в интернете, имплементацию международных стандартов по правам человека в национальное законодательство, продолжим анализ миграционного законодательства", - написала Москалькова.
По ее словам, в качестве наблюдателей на заседание приглашены омбудсмены стран Азии, Африки и Латинской Америки.