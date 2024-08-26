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На заседании КПЧ СНГ в октябре обсудят защиту от деструктива в интернете

На заседании КПЧ СНГ в октябре обсудят защиту от деструктива в интернете Вопросы защиты от деструктивного контента в интернете и миграционное законодательство обсудят участники третьего заседания комиссии по правам человека (КПЧ) СНГ, которое состоится в Москве в октябре.
В регионе
26 августа 2024 г. 12:11
На заседании КПЧ СНГ в октябре обсудят защиту от деструктива в интернете

Защита от деструктивного контента в интернете и миграционное законодательство обсудят участники третьего заседания комиссии по правам человека (КПЧ) СНГ, которое состоится в Москве в октябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Очередное, третье заседание КПЧ СНГ состоится 9 октября в Москве. Обсудим вопросы защиты от деструктивного контента в интернете, имплементацию международных стандартов по правам человека в национальное законодательство, продолжим анализ миграционного законодательства", - написала Москалькова.

По ее словам, в качестве наблюдателей на заседание приглашены омбудсмены стран Азии, Африки и Латинской Америки.

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