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На заседании членов правительства Турции под руководством Эрдогана обсуждено нападение Израиля на Иран

На заседании членов правительства Турции под руководством Эрдогана обсуждено нападение Израиля на Иран В Турции состоялось заседание членов правительства под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
В регионе
14 июня 2025 г. 21:46
На заседании членов правительства Турции под руководством Эрдогана обсуждено нападение Израиля на Иран

В Турции состоялось заседание членов правительства под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, во встрече приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын и пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

На заседании был проведен обмен мнениями о дипломатических усилиях в связи с ростом напряженности из-за нападения Израиля на Иран, о возможных сценариях и шагах, которые предпримет Турция в связи с региональным и глобальным последствиями этих атак.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın rəhbərliyi ilə hökumət üzvləri İsrailin İrana hücumunu müzakirə ediblər

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