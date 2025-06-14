На заседании членов правительства Турции под руководством Эрдогана обсуждено нападение Израиля на Иран

В Турции состоялось заседание членов правительства под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Турции состоялось заседание членов правительства под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, во встрече приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын и пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

На заседании был проведен обмен мнениями о дипломатических усилиях в связи с ростом напряженности из-за нападения Израиля на Иран, о возможных сценариях и шагах, которые предпримет Турция в связи с региональным и глобальным последствиями этих атак.