На зарубежные визиты премьера и президента Армении выделят 65 тыс. долларов

Из резервного фонда правительства Армении будет выделено дополнительно 25 млн драмов (около 65 тыс. долларов) на организацию предстоящих зарубежных визитов премьер-министра и президента страны.

Из резервного фонда правительства Армении будет выделено дополнительно 25 млн драмов (около 65 тыс. долларов) на организацию предстоящих зарубежных визитов премьер-министра и президента страны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

"В связи с увеличением частоты зарубежных поездок премьер-министра, президента, а также вице-премьера возросло и количество командировок сотрудников службы государственного протокола, и средств госбюджета 2024 года, предусмотренных на командировки, оказалось недостаточно", - говорится в решении.

Отметим, что бюджетом 2024 года для службы госпротокола МИД Армении было предусмотрено свыше 51 млн драмов (более 130 тыс. долларов), которые полностью израсходованы.