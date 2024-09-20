На западе Москвы в ДТП с такси погибли три человека

Такси и две легковушки столкнулись на Мичуринском проспекте на западе Москвы, в результате ДТП три человека погибли, еще трое пострадали.

Такси и две легковушки столкнулись на Мичуринском проспекте на западе Москвы, в результате ДТП три человека погибли, еще трое пострадали.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На Мичуринском проспекте произошло ДТП с участием такси и двух легковых автомобилей. По предварительным данным, в результате три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение по четырем полосам дороги в сторону центра перекрыто.

На месте работают сотрудники оперативных служб.