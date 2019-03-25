На западе Казахстана вспыхнул пожар на нефтяном месторождении - ВИДЕО

На нефтяном месторождении "Каламкас" в Мангистайской области Казахстана на одной из скважин возник пожар.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

"В понедельник 25 марта в дежурно-диспетчерскую службу Департамента по ЧС Мангистауской области поступило сообщение, что на нефтяном месторождении "Каламкас" АО"МангистауМунайГаз" в одной из скважин происходит открытое горение (…) высотой 10 метров на площади 900 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - проинформировал представитель КЧС.

По его данным, в ликвидации пожара задействованы 14 работников и 4 единицы техники противопожарных служб.