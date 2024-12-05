На западе Ирана произошло два сильных землетрясения

В провинции Исфахан на западе Ирана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4.

Еще одно землетрясение зафиксировано на западе Ирана в провинции Хузестан.

Как сообщает Report со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, магнитуда подземных толчков, зарегистрированных в 08:23 по бакинскому (07:53 по местному) времени, составила 5,0.

Эпицентр землетрясения находился в 51 км к северо-востоку от города Месджиде-Солейман с населением 111 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.

Кроме того, Центр обновил данные относительно предыдущего землетрясения, повысив магнитуду до 5,6.

Как указывает иранское агентство IRNA , информация о пострадавших и разрушениях к настоящему моменту не поступала.

08:19

В провинции Исфахан на западе Ирана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4.

Как передает Report , об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, подземные толчки были зарегистрированы в 08:02 по бакинскому времени в 97 км к северо-востоку от города Ахваз с населением около 841 тыс. человек, очаг залегал на глубине 7 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.