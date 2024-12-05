На западе Ирана произошло два сильных землетрясения

Еще одно землетрясение зафиксировано на западе Ирана в провинции Хузестан.
Как сообщает
Эпицентр землетрясения находился в 51 км к северо-востоку от города Месджиде-Солейман с населением 111 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.
Кроме того, Центр обновил данные относительно предыдущего землетрясения, повысив магнитуду до 5,6.
Как указывает иранское агентство
В провинции Исфахан на западе Ирана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4.
Как передает
По его данным, подземные толчки были зарегистрированы в 08:02 по бакинскому времени в 97 км к северо-востоку от города Ахваз с населением около 841 тыс. человек, очаг залегал на глубине 7 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.