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На западе Ирана произошел пожар на НПЗ

На западе Ирана произошел пожар на НПЗ Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Дуруд иранской провинции Лурестан, расположенной на западе страны.
В регионе
2 августа 2023 г. 15:25
На западе Ирана произошел пожар на НПЗ

Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Дуруд иранской провинции Лурестан, расположенной на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель местной пожарной службы.

Агентство Tasnim сообщает, что возгорание началось на НПЗ компании Kangan Petro Refining Co. в 10:45 по местному времени. На данный момент команда пожарных занимается тушением, еще 16 пожарных расчетов, в том числе из двух соседних городов, направлены в Дуруд для ликвидации ЧП.

Информации о пострадавших и причине возгорания не приводится.

На место происшествия прибыл генеральный директор кризисного управления провинции Лурестан.

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Версия на английском языке Fire breaks out at oil refinery in western Iran

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