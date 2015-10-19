На западе Ирана начались широкомасштабные учения "Мухаррам"

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В западных и северо-западных провинциях Ирана начались широкомасштабные военные учения под кодовым названием "Мухаррам", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В них принимают участие подразделения сухопутных, военно-воздушных сил, а также сил противовоздушной обороны базы "Хатам аль-Анбия".

Как заявил заместитель командующего сухопутными войсками бригадный генерал Мохаммад Махмуди, "маневры проводятся для повышения боевой подготовки сил быстрого развертывания на западе и северо-западе ИРИ". "В них будут задействованы подразделения радиоэлектронной разведки, расчеты ракетных комплексов, персонал баз ВВС и войска специального назначения", - подчеркнул генерал.

В ходе учений будет использовано большое количество беспилотных летательных аппаратов с большим радиусом действия.