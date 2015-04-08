​На западе Грузии ураган оставил без света 18 тыс. семей

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Ураганный ветер, который вечером во вторник обрушился на регионы Западной Грузии, привел к обрывам линий электропередачи.

Как передает Report, в результате в Самегрело, Гурии, а также на территории Аджарской автономии остались без света около 18 тыс. абонентов компании Energo-pro Georgia.

По информации грузинских СМИ, сильный ветер в парке города Батуми повалил деревья, одно из которых упало на здание летнего типа, в котором находились три человека. Двое из них пострадали и были доставлены в больницу.