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    ​На западе Грузии ураган оставил без света 18 тыс. семей

    Два человека пострадали и были доставлены в больницу

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Ураганный ветер, который вечером во вторник обрушился на регионы Западной Грузии, привел к обрывам линий электропередачи.

    Как передает Report, в результате в Самегрело, Гурии, а также на территории Аджарской автономии остались без света около 18 тыс. абонентов компании Energo-pro Georgia.

    По информации грузинских СМИ, сильный ветер в парке города Батуми повалил деревья, одно из которых упало на здание летнего типа, в котором находились три человека. Двое из них пострадали и были доставлены в больницу.

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