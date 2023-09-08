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На западе Грузии в зоне стихии были спасены 11 человек

На западе Грузии в зоне стихии были спасены 11 человек Сотрудники МВД Грузии спасли 11 человек, в том числе несовершеннолетних, находившихся в зоне наводнения, вызванного проливным дождем в крае Гурия на западе страны. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МВД Грузии.
В регионе
8 сентября 2023 г. 14:26
На западе Грузии в зоне стихии были спасены 11 человек

Сотрудники МВД Грузии спасли 11 человек, в том числе несовершеннолетних, находившихся в зоне наводнения, вызванного проливным дождем в крае Гурия на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

"На данном этапе спасатели перевели в безопасное место и спасли 11 граждан, в том числе малолетних и несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Как уточняется, среди спасенных - иностранный турист, которого вызволили из реки Супса.

В зоне стихии мобилизованы около 200 пожарных-спасателей. Продолжаются поиски двух пропавших граждан.

Отметим, сильный дождь на западе Грузии начался в ночь на пятницу. В Гурии сильно пострадал Ланчхутский район. В результате большого количества осадков подтоплены жилые дома, сельскохозяйственные угодия, сломаны деревья, местами сошли сели, несколько сел края оторваны от внешнего мира. Спасатели нашли тело одного человека, погибшего в результате стихии.

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