На западе Грузии в зоне стихии были спасены 11 человек

Сотрудники МВД Грузии спасли 11 человек, в том числе несовершеннолетних, находившихся в зоне наводнения, вызванного проливным дождем в крае Гурия на западе страны. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

Сотрудники МВД Грузии спасли 11 человек, в том числе несовершеннолетних, находившихся в зоне наводнения, вызванного проливным дождем в крае Гурия на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

"На данном этапе спасатели перевели в безопасное место и спасли 11 граждан, в том числе малолетних и несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Как уточняется, среди спасенных - иностранный турист, которого вызволили из реки Супса.

В зоне стихии мобилизованы около 200 пожарных-спасателей. Продолжаются поиски двух пропавших граждан.

Отметим, сильный дождь на западе Грузии начался в ночь на пятницу. В Гурии сильно пострадал Ланчхутский район. В результате большого количества осадков подтоплены жилые дома, сельскохозяйственные угодия, сломаны деревья, местами сошли сели, несколько сел края оторваны от внешнего мира. Спасатели нашли тело одного человека, погибшего в результате стихии.