На западе Грузии мужчина за убийство жены отправился в тюрьму на 18 лет

Районный суд Озургети (регион Гурия) приговорил мужчину за убийство жены с ограниченными возможностями к 18 годам лишения свободы.

Районный суд Озургети (регион Гурия) приговорил мужчину за убийство жены с ограниченными возможностями к 18 годам лишения свободы.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.

По данным прокуратуры, суд признал мужчину виновным в убийстве члена семьи - лица с ограниченными возможностями - при отягчающих обстоятельствах.

На суде стороне обвинения удалось доказать, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поселке Уреки убил свою жену 17 ноября 2023 года.