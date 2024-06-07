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На западе Грузии мужчина за убийство жены отправился в тюрьму на 18 лет

На западе Грузии мужчина за убийство жены отправился в тюрьму на 18 лет Районный суд Озургети (регион Гурия) приговорил мужчину за убийство жены с ограниченными возможностями к 18 годам лишения свободы.
В регионе
7 июня 2024 г. 19:10
На западе Грузии мужчина за убийство жены отправился в тюрьму на 18 лет

Районный суд Озургети (регион Гурия) приговорил мужчину за убийство жены с ограниченными возможностями к 18 годам лишения свободы.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.

По данным прокуратуры, суд признал мужчину виновным в убийстве члена семьи - лица с ограниченными возможностями - при отягчающих обстоятельствах.

На суде стороне обвинения удалось доказать, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поселке Уреки убил свою жену 17 ноября 2023 года.

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