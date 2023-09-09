На западе Грузии из зоны бедствия эвакуированы свыше 60 человек

Грузинским спасателям удалось эвакуировать 62 человека из региона Гурия (западная часть Грузии), пострадавшего от наводнений и оползней 8 сентября.

Грузинским спасателям удалось эвакуировать 62 человека из региона Гурия (западная часть Грузии), пострадавшего от наводнений и оползней 8 сентября.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.

"Спасатели доставили в безопасное место 62 гражданина как при помощи лодок, так пешком и посредством транспортных средств. Подобные мероприятия проводятся и в эти минуты. Мобилизованы подразделения МВД, тяжелая техника и спасатели. Если нам понадобится вертолет, он готов", - сказал он.

Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков.

В данный момент главное внимание сконцентрировано на расчистке дорог. До сих пор запрещено движение автотранспорта на трассе Шухути-Ацана-Мамати-Дзимити из-за камнепада на 2-м и 12-м километрах дороги.