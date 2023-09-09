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На западе Грузии из зоны бедствия эвакуированы свыше 60 человек

На западе Грузии из зоны бедствия эвакуированы свыше 60 человек Грузинским спасателям удалось эвакуировать 62 человека из региона Гурия (западная часть Грузии), пострадавшего от наводнений и оползней 8 сентября.
В регионе
9 сентября 2023 г. 15:41
На западе Грузии из зоны бедствия эвакуированы свыше 60 человек

Грузинским спасателям удалось эвакуировать 62 человека из региона Гурия (западная часть Грузии), пострадавшего от наводнений и оползней 8 сентября.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.

"Спасатели доставили в безопасное место 62 гражданина как при помощи лодок, так пешком и посредством транспортных средств. Подобные мероприятия проводятся и в эти минуты. Мобилизованы подразделения МВД, тяжелая техника и спасатели. Если нам понадобится вертолет, он готов", - сказал он.

Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков.

В данный момент главное внимание сконцентрировано на расчистке дорог. До сих пор запрещено движение автотранспорта на трассе Шухути-Ацана-Мамати-Дзимити из-за камнепада на 2-м и 12-м километрах дороги.

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