На запад Казахстана перебросят 500 военнослужащих и спасателей для борьбы с паводками

Власти Казахстана перебросят в Западно-Казахстанскую область 500 военнослужащих и спасателей для противодействия паводкам.

Власти Казахстана перебросят в Западно-Казахстанскую область 500 военнослужащих и спасателей для противодействия паводкам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Утром 21 апреля в реке Жайык (Урал) было зафиксировано превышение критической отметки уровня воды в 8,5 м. В результате были затоплены дачные массивы, находящиеся в пойме реки. Вода также подступила к микрорайонам города близ рек Жайык и Шаган", - говорится в сообщении.

Отмечено, что противопаводковые мероприятия в Уральске ведутся в усиленном режиме, проводится укрепление защитных сооружений. С начала паводкового периода в регионе возведено более 136 км дамб, в том числе 45 км в Уральске вдоль рек Жайык и Шаган.

"Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил перебросить в Западно-Казахстанскую область еще 500 военнослужащих и спасателей из Мангистауской и Актюбинской областей, Астаны и Алматы для борьбы с пиком половодья. 200 человек по линии МЧС и Минобороны уже прибыли в Уральск и приступили к работе", - пояснили в пресс-службе.