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На юго-западе Ирана неизвестный обстрелял полицейских

На юго-западе Ирана неизвестный обстрелял полицейских Неизвестный обстрелял полицейских в городе Изе, расположенном в провинции Хузестан на юго-западе исламской республики.
В регионе
11 июня 2023 г. 20:52
На юго-западе Ирана неизвестный обстрелял полицейских

Неизвестный обстрелял полицейских в городе Изе, расположенном в провинции Хузестан на юго-западе исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Клуб молодых журналистов.

По его данным, один из полицейских получил серьезные огнестрельные ранения и умер в больнице. Неизвестный обстрелял сотрудников служб правопорядка из личного автомобиля, информации о его мотивах и текущем местонахождении не приводится.

За несколько часов до этого агентство Tasnim проинформировало о гибели сторонника шиитского народного ополчения "Басидж" в расположенной неподалеку от Хузестана и граничащей с Ираком провинции Керманшах. Ополченец также погиб от рук неизвестных вооруженных злоумышленников, силы правопорядка прикладывают все усилия для их задержания.

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Версия на азербайджанском языке İranda naməlum şəxs polislərə atəş açıb, ölən var

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