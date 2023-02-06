На юго-востоке Турции произошел взрыв на газопроводе

На юго-востоке Турции в провинции Хатай после мощного землетрясения произошел взрыв на газопроводе. Взрыв и пожар произошли после сильного землетрясения в провинции Кахраманмараш.
Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.
Отмечается, что огонь наблюдается в двух местах на нитке трубопровода, проложенного через местное село Топбогазы. Между двумя очагами возгорания порядка 3 км.
Напомним, что ранее госкомпания Botaş заявила о том, что землетрясение не повлияло на работу нефтепроводов в стране.