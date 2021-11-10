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На юго-востоке Турции нейтрализованы террористы

На юго-востоке Турции нейтрализованы террористы В рамках антитеррористической операции Eren Kış-1 в провинции Ширнак на юго-востоке Турции нейтрализованы два террориста.
В регионе
10 ноября 2021 г. 05:21
На юго-востоке Турции нейтрализованы террористы

В рамках антитеррористической операции Eren Kış-1 в провинции Ширнак на юго-востоке Турции нейтрализованы два террориста.

Как передает Report, об этом заявил в соцсетях глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"Мы держим слово, данное Эрену (Эрен Бюльбюль, 15-летний парень, который погиб в ходе перестрелки силовиков с террористами РПК 11 августа 2017 года). В рамках операции Eren Kış-1 в районе Бестлер-Дерелер ликвидированы два террориста. Поздравляю наших славных бойцов жандармерии", - написал Сойлу.

Между тем в информации МВД Турции говорится, что операция в районе Бестлер-Дерелер была проведена спецподразделением жандармерии Чакырсогют в координации с региональным командованием жандармерии Ширнака. Операции в регионе продолжаются, отмечается в сообщении.

Отметим, что в провинции Ширнак на юго-востоке Турции начался первый этап антитеррористической операции Eren Kış.

По данным МВД Турции, операция против террористов PKK проводится в районе Бестлер-Дерелер с участием 1 550 сотрудников сил спецназа полиции и жандармерии.

Цель операции - ликвидация угрозы терроризма в этой части Турции.

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