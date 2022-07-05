На юго-востоке Турции нейтрализованы террористы РКК

На юго-востоке Турции в рамках очередного этапа операции Eren Abluka нейтрализованы два террориста PKK.

На юго-востоке Турции в рамках очередного этапа операции Eren Abluka нейтрализованы два террориста PKK.

Как передает Report, об этом сообщили в МВД Турции.

Очередной, 17-й этап антитеррористической операции проводится в окрестностях района Бейтюшшебап провинции Ширнак.

В операции задействованы команды спецназа жандармерии, используются ударные БПЛА.

Силы безопасности изъяли при боевиках две винтовки M-16 и боеприпасы. Операции в регионе продолжаются.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.