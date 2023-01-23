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На юго-востоке Турции нейтрализованы 5 террористов РКК

На юго-востоке Турции нейтрализованы 5 террористов РКК В провинции Ширнак на юго-востоке Турции нейтрализованы пять боевиков террористической организации РКК.
В регионе
23 января 2023 г. 13:00
На юго-востоке Турции нейтрализованы 5 террористов РКК

В провинции Ширнак на юго-востоке Турции нейтрализованы пять боевиков террористической организации РКК.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в МВД страны.

Сообщается, что 23-я фаза осенне-зимнего этапа антитеррористических операций Eren Abluka охватила район Бестлер-Дерелер в Ширнаке. Террористы ликвидированы спецназом сил жандармерии.

В ведомстве отметили, что прочесывание этого района провинции Ширнак на наличие террористов продолжается.

В операции задействованы ударные БПЛА, вертолеты Atak и самолеты ВВС Турции.

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Версия на английском языке 5 PKK terrorists neutralized in southeast Turkiye

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