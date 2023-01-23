На юго-востоке Турции нейтрализованы 5 террористов РКК

В провинции Ширнак на юго-востоке Турции нейтрализованы пять боевиков террористической организации РКК.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в МВД страны.
Сообщается, что 23-я фаза осенне-зимнего этапа антитеррористических операций Eren Abluka охватила район Бестлер-Дерелер в Ширнаке. Террористы ликвидированы спецназом сил жандармерии.
В ведомстве отметили, что прочесывание этого района провинции Ширнак на наличие террористов продолжается.
В операции задействованы ударные БПЛА, вертолеты Atak и самолеты ВВС Турции.