На юго-востоке Турции нейтрализованы 5 террористов РКК

В провинции Ширнак на юго-востоке Турции нейтрализованы пять боевиков террористической организации РКК.

В провинции Ширнак на юго-востоке Турции нейтрализованы пять боевиков террористической организации РКК.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в МВД страны.

Сообщается, что 23-я фаза осенне-зимнего этапа антитеррористических операций Eren Abluka охватила район Бестлер-Дерелер в Ширнаке. Террористы ликвидированы спецназом сил жандармерии.

В ведомстве отметили, что прочесывание этого района провинции Ширнак на наличие террористов продолжается.

В операции задействованы ударные БПЛА, вертолеты Atak и самолеты ВВС Турции.