На юго-востоке Турции нейтрализован особо опасный террорист

Силы безопасности Турции в рамках семнадцатого этапа операции Eren Abluka нейтрализовали в провинции Сиирт двух террористов РКК. Одним из боевиков, обезвреженных в районе Первари, оказался особо опасный террорист Шукран Альп под кодовым именем "Арин", объ

Силы безопасности Турции в рамках семнадцатого этапа операции Eren Abluka нейтрализовали в провинции Сиирт двух террористов РКК. Одним из боевиков, обезвреженных в районе Первари, оказался особо опасный террорист Шукран Альп под кодовым именем "Арин", объявленный ранее в розыск по линии МВД Турции.

Как передает Report, об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

Операция проводится силами жандармерии при поддержке авиации и БПЛА.

Альп возглавлял группу террористов, минировавших территории. За его поимку была назначена награда в 500 тыс. лир.