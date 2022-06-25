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На юго-востоке Турции нейтрализован особо опасный террорист

На юго-востоке Турции нейтрализован особо опасный террорист Силы безопасности Турции в рамках семнадцатого этапа операции Eren Abluka нейтрализовали в провинции Сиирт двух террористов РКК. Одним из боевиков, обезвреженных в районе Первари, оказался особо опасный террорист Шукран Альп под кодовым именем "Арин", объ
В регионе
25 июня 2022 г. 01:19
На юго-востоке Турции нейтрализован особо опасный террорист

Силы безопасности Турции в рамках семнадцатого этапа операции Eren Abluka нейтрализовали в провинции Сиирт двух террористов РКК. Одним из боевиков, обезвреженных в районе Первари, оказался особо опасный террорист Шукран Альп под кодовым именем "Арин", объявленный ранее в розыск по линии МВД Турции.

Как передает Report, об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

Операция проводится силами жандармерии при поддержке авиации и БПЛА.

Альп возглавлял группу террористов, минировавших территории. За его поимку была назначена награда в 500 тыс. лир.

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