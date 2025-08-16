На юго-востоке Москвы после драки во дворе жилого дома задержаны девять человек

Девять человек задержаны после драки во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы, информация о пострадавших не поступала.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"15 августа в вечернее время в полицию поступила информация о драке во дворе дома, расположенного во 2-м Грайвороновском проезде. Прибывшими на место сотрудниками полиции были установлены и задержаны девять человек", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что в отношении всех участников конфликта составлены протоколы за административные правонарушения по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Кроме того, в отношении трех задержанных составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в РФ).

Информация о якобы имевшейся в ходе конфликта перестрелке не соответствует действительности, подчеркнули в полиции.