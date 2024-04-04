На юго-востоке Ирана совершено нападение на два полицейских участка, есть погибшие

Члены группировки "Джейш аль-Адль" напали на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар на юго-востоке Ирана.

Члены группировки "Джейш аль-Адль" напали на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар на юго-востоке Ирана.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил заместитель по вопросам безопасности губернатора провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати.

По его словам, в результате нападения погибли по меньшей мере три иранских военнослужащих. Агентство Tasnim сообщает еще о трех убитых нападавших.

По предварительной версии, боевики пытались проникнуть в участок, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Замгубернатора добавил, что в Раске атака провалилась, идет зачистка территории от боевиков.