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На юго-востоке Ирана совершено нападение на два полицейских участка, есть погибшие

На юго-востоке Ирана совершено нападение на два полицейских участка, есть погибшие Члены группировки "Джейш аль-Адль" напали на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар на юго-востоке Ирана.
В регионе
4 апреля 2024 г. 03:50
На юго-востоке Ирана совершено нападение на два полицейских участка, есть погибшие

Члены группировки "Джейш аль-Адль" напали на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар на юго-востоке Ирана.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил заместитель по вопросам безопасности губернатора провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати.

По его словам, в результате нападения погибли по меньшей мере три иранских военнослужащих. Агентство Tasnim сообщает еще о трех убитых нападавших.

По предварительной версии, боевики пытались проникнуть в участок, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Замгубернатора добавил, что в Раске атака провалилась, идет зачистка территории от боевиков.

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Версия на азербайджанском языке İranda iki polis məntəqəsinə hücum edilib, altı nəfər ölüb

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