На юго-востоке Ирана произошло землетрясение

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Один человек погиб, двое пострадали в результате землетрясения, произошедшего утром на юго-востоке Ирана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу отделения иранского Красного полумесяца в провинции Систан и Белуджистан Ресула Рашки.

"В результате землетрясения… в городе Ираншахр погибла 18-летняя девушка. Кроме того, из-за последующих афтершоков еще 2 человека получили ранения, им была оказана медицинская помощь", — заявил Рашки.