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    На юго-востоке Ирана произошло землетрясение

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Один человек погиб, двое пострадали в результате землетрясения, произошедшего утром на юго-востоке Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу отделения иранского Красного полумесяца в провинции Систан и Белуджистан Ресула Рашки.

    "В результате землетрясения… в городе Ираншахр погибла 18-летняя девушка. Кроме того, из-за последующих афтершоков еще 2 человека получили ранения, им была оказана медицинская помощь", — заявил Рашки.

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