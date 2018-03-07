На юго-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в провинции Керман на юго-востоке Ирана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Толчки зафиксированы в 16 километрах от города Кахнудж, население которого составляет, по данным на 2016-17 год, порядка 50 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 28 километров.

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.